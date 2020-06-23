В Самарской области «кувыркнулась» ВАЗовская легковушка

23 Июнь 2020 2020-06-23T13:47:08+03:00

В момент аварии водитель был трезв Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Вчера, 22 июня, в Волжском районе Самарской области произошло ДТП. 30-летний водитель ВАЗовской «семерки» на подъезде к Рощинскому не справился с управлением и вылетел в кювет.

– Там автомобиль несколько раз перевернулся. В результате происшествия пострадал водитель легковушки. Прибывшие медики оказали ему необходимую помощь, после чего назначили амбулаторное лечение, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По данным правоохранителей, в момент аварии мужчина был трезв. По факту происшествия проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения на всех участках следования.

ИСТОЧНИК KP.RU