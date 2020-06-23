2020-06-23T13:18:07+03:00
Экономика

Как самарцам поможет закон об удаленке

Компании поделились, что у них получилось с дистанционным трудоустройством, а для чего нужно законодательное регулирование
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В России решили принять закон о дистанционной работе. В период пандемии выяснилось, что существующих в трудовом кодексе формулировок недостаточно для регулирования ситуации, когда на удаленке оказались все. В этом законе пропишут оплату удаленной работы, расчет рабочего времени, необходимость особого документа, который регламентирует взаимодействие работодателя и работника, необходимость отвечать, если задача принята к исполнению.

Пока что компаниям приходилось регламентировать все эти моменты внутренними документами. Самарские бизнесмены отметили, что делать это получалось в большинстве случаев, но только тогда, когда подобные наработки в компании уже были.

- Все наши инструменты онлайн-коммуникации с клиентами и партнерами уже показали свою эффективность, и мы были готовы к работе в режиме удаленного доступа. Дело в том, что еще в январе 2018 года мы запустили сервис рассмотрения клиентских заявок через Viber и WatsApp. Для подачи заявки на покупку авто, недвижимости или получение денежного займа необходимо всего лишь отправить сообщение с основными данными по WhatsApp или Viber. Ответив на несколько вопросов оператора, клиент сможет узнать подробности об условиях финансирования и получить одобрение в течение часа. Причем через Viber и WatsApp потенциальные клиенты смогут получить консультацию, пользуясь не только чатом, но и видео - звонками. Поэтому, переход на дистанционный способ взаимодействия не помешал клиентам ГК ГринФинанс подобрать оптимальные условия для обновления своего автопарка. У компании имеются все технические возможности для полного дистанционного проведения сделки «от заявки до поставки, - рассказала о своем опыте Наталья Абдулаева, генеральный директор ГК ГринФинанс. - Запуская эти сервисы, мы опирались на то, что человек должен получать необходимую информацию там, где ему удобно. И как показало время, выбранный нами путь был верным. Именно благодаря тому, что мы очень плотно работаем с дистанционными технологиями уже пару лет, нынешний кризис оказался для нас не столь критичным.

А вот тем компаниям, которые пока не делали ничего подобного, новый закон значительно упростит жизнь. Сейчас в госдуме пока ведутся обсуждения нового законопроекта, его могут принять уже осенью.

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