В Самаре осудят очередного «отмазывальщика» от армии

23 Июнь 2020 2020-06-23T16:24:00+03:00

За 160 тысяч он хотел сделать два военных билета

Изменить размер текста: A A

Следственный отдел Промышленного района Самары завершил расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого подозревают в посредничестве во взяточничестве.

– Следствие предполагает, что в феврале текущего года мужчина взял 160 тысяч рублей у двоих жителей региона. Их он должен был передать сотрудникам военкомата Самарской области за выдачу двух военных билетов с отметкой «годен к военной службе», – сообщает СУ СК России по Самарской области.

Следствие собрало достаточную доказательную базу, поэтому дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу. Дело будет рассматривать Промышленный районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU