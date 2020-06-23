В Самаре осудят очередного «отмазывальщика» от армии
Следственный отдел Промышленного района Самары завершил расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого подозревают в посредничестве во взяточничестве.
– Следствие предполагает, что в феврале текущего года мужчина взял 160 тысяч рублей у двоих жителей региона. Их он должен был передать сотрудникам военкомата Самарской области за выдачу двух военных билетов с отметкой «годен к военной службе», – сообщает СУ СК России по Самарской области.
Следствие собрало достаточную доказательную базу, поэтому дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу. Дело будет рассматривать Промышленный районный суд.
ИСТОЧНИК KP.RU