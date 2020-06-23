2020-06-23T14:35:14+03:00
Общество

В Самаре этим летом проведут текущий ремонт в здании цирка

Планы по реконструкции объекта тоже в силе
Анастасия ФИЛАТОВА
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На обновление Самарского цирка потребуется около 1,2 млрд рублейНа обновление Самарского цирка потребуется около 1,2 млрд рублейФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Самарский цирк в этом году ждет ремонт. Правда, пока не капитальный, а текущий. Об этом стало известно во время визита генерального директора Росгосцирка Владимира Шемякина в областную столицу.

Напомним, что здание цирка на улице Молодогвардейской было построено в 1969 году. Его собирались реконструировать, в том числе построить на прилегающей территории общежитие для артистов, общепит и парковку, еще несколько лет назад. Однако проект так и не воплотили в жизнь. В начале этого года проектно-сметную документацию скорректировали, и ее приняла дирекция по строительству. С учетом всех изменений выросла и стоимость проекта — до 1 167 млн рублей.

- В ближайшее время будут отремонтированы манеж, ступени между рядами в зрительном зале, отопительная система цирка. Также будут проверены закладные на предмет необходимости проведения их ремонта, – рассказал замгендиректора Росгосцирка по управлению инфраструктурой Игорь Каменский.

Он отметил, что текущий ремонт проведут этим летом, до начала нового прокатного сезона. Что касается реконструкции, то вопрос с ее началом будет решен после выхода постановления о выделении денег.

Также стало известно, что после возобновления представлений в цирке самарцы смогут увидеть программу, гастроли которой были прерваны в марте. После этого в регион привезут обновленную программу Росгосцирка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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