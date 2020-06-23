2020-06-23T16:15:34+03:00
Общество

Как в Самаре обратиться к судебным приставам в период ограничений

В ведомстве объяснили, как решить вопрос по телефону или лично
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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Все вопросы можно решить через интернетВсе вопросы можно решить через интернетФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жителям Самарской области рассказали, как получить помощь судебных приставов или узнать о списаниях в период пандемии коронавируса и действия ограничительных мер. В УФССП по региону рассказали, что личный прием возобновили с 26 мая 2020 года. Записаться можно через электронный сервис «Запись на прием» на официальном сайте Управления.

- В соцсетях можно задать приставам вопрос о списании денежных средств, при этом нужно оставить контакты для дальнейшей связи. Также можно воспользоваться формой на официальном сайте службы судебных приставов, - рассказывают в ведомстве.

Узнать о ходе исполнительного производства можно на официальном сайте службы, а заявление о ходе исполнительного производства можно подать через портал госуслуг. При этом ходить никуда не нужно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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