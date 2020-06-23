2020-06-23T15:13:35+03:00
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В СамГУПС помогут иностранным студентам проще перенести изоляцию

В вузе организована психологическая поддержка
Кристина АДАЕВА
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Психолог учит студентов искать положительные моменты в своей жизни «здесь и сейчас».Психолог учит студентов искать положительные моменты в своей жизни «здесь и сейчас».Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарском государственном университете путей сообщения стартовал цикл психологических консультаций с элементами тренинга по адаптации иностранных студентов во время изоляции. Психологические консультации, организованные Центром международных связей (ЦМС) университета, предусматривают социально-психологическое сопровождение студентов в период летних каникул до снятия ограничений на выезд из страны.

Как рассказала директор ЦМС СамГУПС Александра Шабалина, в вузе обучается более 200 иностранных студентов из Индонезии, Лаоса, Монголии, Украины, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Казахстана. Во время летних каникул в общежитиях университета остается около 70 иностранцев. Как раз для них и организована консультативная, психолого-педагогическая и методическая помощь.

- Мы решили помочь студентам преодолеть стрессовые ситуации и выработать толерантность к неопределенности в условиях летней самоизоляции, - поясняет Александра Шабалина. - Для этого организованы индивидуальные психологические онлайн-консультации, которые проводит педагог-психолог вуза Вероника Маркелова. Консультации ведутся на русском языке, при необходимости для ведения онлайн-консультаций привлекаются переводчики ЦМС со знанием китайского, английского, французского или немецкого языка. Кроме того, при общении со студентами из ближнего зарубежья психологу помогают старшекурсники, уверенно владеющие национальным и русским языками.

Как поделилась педагог-психолог Вероника Маркелова, в основном ребят беспокоит тоска по родине, возросший уровень тревожности, связанный с введенными ограничениями, и невозможность близкого контакта с родственниками.

Новый дистанционный формат обучения также предполагает период адаптации. На онлайн-консультациях для снятия напряжения у студентов применяются различные методики и упражнения, в том числе музыкотерапия, арт-терапия, упражнения на мышечную релаксацию. Также психолог учит студентов искать положительные моменты в своей жизни «здесь и сейчас».

ИСТОЧНИК KP.RU

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