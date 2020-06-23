2020-06-23T16:33:49+03:00
Общество

В Самаре «Рок над Волгой» проведут на реке

Концерт пройдет в онлайн-формате, споют «Сплин» и «Би-2»
Владислав КИРСАНОВ
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Концерт будет длиться около трех часовКонцерт будет длиться около трех часов
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Уже в ближайшее воскресенье, 28 июня, состоится онлайн-фестиваль «Рок на Волге» – новый формат уже известного фестиваля «Рок над Волгой». В этом году он не состоится из-за эпидемиологической обстановки, однако организаторы устроят шоу с участием групп «Сплин» и «Би-2» в Самаре. При этом «Рок над Волгой» превратится в «Рок на Волге».

– Сценой станет баржа на Волге, на которой будет смонтирована специальная площадка, спроектированная с учетом проведения прямого эфира. Трансляция будет вестись в формате реального присутствия — 360 градусов, – говорится в сообщении организаторов.

Начало трехчасового концерта – в 20:00 по самарскому времени. Зрители онлайн-выступления смогут в прямом эфире задать вопросы артистам. Концерт будет бесплатным и пройдет при поддержке правительства Самарской области и группы МТС.

1000 счастливчиков получат онлайн-билеты по итогам розыгрыша в социальных сетях и смогут подключиться к фестивалю в ZOOM. Их лица будут выводить на экран напротив сцены.

- Подготовка «Рока Над Волгой-2020» шла в течение нескольких лет, наша команда вложила в проект колоссальное количество душевных сил и физической энергии. Но мы знали, что тысячи людей ждали возвращения любимого фестиваля, и не можем их подвести, просто так перенеся его на следующий год, - рассказала директор проекта Ева Самсонова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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