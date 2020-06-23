Назначение Армена Беняна министром здравоохранения в Самаре не подтвердили

23 Июнь 2020 2020-06-23T16:20:54+03:00

Слухи о назначении главврача СОКБ им. Середавинра на этот пост ходили уже давно, но пока официальных подтверждений нет

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В правительстве Самарской области прокомментировали появившуюся в некоторых СМИ информацию о назначении главного врача СОКБ им. В.Д. Середавина Армена Беняна министром здравоохранения региона.

- Это абсолютно недостоверная информация, - заявили журналисту «КП-Самара» в департаменте информационной политики региона. А в минздраве заверили: должность врио министра в данный момент по-прежнему занимает Сергей Вдовенко.

Тем не менее в больнице Середавина подтвердили: слухи о том, что главврач может покинуть стены медучреждения и перейти на другую должность, действительно ходят, и уже давно. Некоторые предполагают, что Армен Сисакович дорабатывает в медучреждении последние дни. Однако никаких официальных приказов и документальных подтверждений этому нет.

Армен Бенян возглавляет СОКБ им. Середавина с апреля 2019 года. До этого он работал заведующим отделением торакальной хирургии главной областной больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU