2020-06-23T16:39:24+03:00
Общество

В Самаре на улице Грозненской строят километровую транспортной развязку

Она появится в рамках второго этапа Фрунзенского моста
Владислав КИРСАНОВ
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Работы должны быть закончены до ноября 2022 года ФОТО: Правительство Самарской областиРаботы должны быть закончены до ноября 2022 года ФОТО: Правительство Самарской области
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В Самаре продолжается строительство второго этапа Фрунзенского моста. К настоящему времени дорожники дошли до улицы Грозненской. Там начались работы над транспортной развязкой, чья длина составит около 1 км.

– Новая дорога будет состоять из 4-6 полос движения, двух развязок в районе улиц Грозненской и Утевской. Кроме того, появится путепровод через железную дорогу. В настоящее время ведутся работы по возведению путепроводов и подходов к ним на обеих транспортных развязках, – сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Подрядная организация должна закончить все работы до ноября 2022 года. Планируется, что новая дорога обеспечит пропускную способность Фрунзенскому мосту и создаст дополнительный выезд из Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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