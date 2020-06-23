2020-06-23T17:02:09+03:00
Общество

В Самаре продолжается ремонт покрытия на улице Ленинской

Полностью все работы планируется закончить в 2021 году
Владислав КИРСАНОВ
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Общая протяженность дороги составляет 3,1 кмОбщая протяженность дороги составляет 3,1 км
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В Самаре продолжаются работы на улице Ленинской. Сегодня, 23 июня, там началась укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия дороги. При этом для удобства автомобилистов дорогу не перекрывают, а гарантия на работы составляет 5 лет.

– Ремонт осложняет узкость дороги, протяженность частного сектора, наличие большого количества инженерных коммуникаций. Несмотря на это, предусмотрено строительство новых парковочных мест, даже там, где это практически невозможно, – сообщает администрация Самары.

Ремонт улицы будут выполнять от фасада до фасада. Тротуары мостят плиткой, а позже рабочие займутся обновлением газонов, установкой дорожных знаков и пешеходных ограждений, нанесением разметки. На данный момент ремонт выполнен на 25%. В 2021 году работы на участке 3,1 км будут завершены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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