В поле в Крутых Ключах неизвестный убил человека и еще двоим нанес ножевые ранения

23 Июнь 2020 2020-06-23T18:16:21+03:00

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В субботу, 20 июня, жестокое преступление было совершено в районе дачного массива "Железнодорожник" в Крутых Ключах. Там, в поле неизвестный убил человека и серьезно ранил еще двоих.

- Примерно в два часа дня он в ходе ссоры нанес смертельные колото-резаные ранения 42-летнему жителю села Исаклы, - рассказывает корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Также преступник причинил ножевые ранения спины и живота 47-летней женщине. Еще одним пострадавшим стал 60-летний мужчина - его тоже сильно порезали.

Выживших госпитализировали. Злодей скрылся с места событий. Потерпевшие запомнили его приметы: азиатская внешность, одет был в темно-синюю рубашку с длинным рукавом и черные спортивные штаны.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Сейчас разбирательства продолжаются. Всех, кто что-либо знает о случившемся, просят обращаться к правоохранителям. Информацию также можно оставить по адресу kpsamara@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU