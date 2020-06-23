Рестораны в Самаре готовы открыть летние веранды с 26 июня

23 Июнь 2020 2020-06-23T18:15:49+03:00

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В Самаре уже 26 июня могут открыться летние веранды кафе и ресторанов. Об этом сами рестораторы сообщили на встрече с Дмитрием Азаровым. Но все не так просто. В частности, стало известно, что для этого сначала Роспотребнадзор должен проверить, как готовы рестораны к открытию. В течение трех дней ведомство проведет выборочную проверку в заведениях и после этого скажет свое мнение.

На совещании ресторанам озвучили требования, которые предъявляются к ним для открытия: нужно разводить потоки посетителей, протирать поверхности средствами для дезинфекции.

- Мы выступаем за безопасность наших гостей и сотрудников. Мы понимаем всю ответственность и серьезность ситуации, поэтому все требования и меры, которые разработаны Роспотребнадзором, готовы выполнять в полном объеме, - подтвердил готовность свою и коллег к такой работе бизнесмен Евгений Реймер.

Также рестораторы готовы и дополнительно обезопасить гостей. Например, ввести бесконтактное меню, чтобы люди делали заказ на своих мобильных телефонах. А правительство готово помочь, например, снижая арендные ставки для летних веранд ресторанов. Но такую помощь получат только те, кто работает прозрачно и платит все налоги.

Окончательное решение об открытии ресторанов озвучит оперативный штаб.

ИСТОЧНИК KP.RU