В Самарской области сократилось количество тяжело больных коронавирусом
Сегодня, 23 июня, в Самаре состоялось совещание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области. Оно прошло в формате видео конференции. Отмечается, что в в регионе заметно сократилось число заболевших ОРВИ и госпитализации с этим диагнозом.
– Снижается количество тяжело больных COVID-19. Меньше становится и тех пациентов, кому требуется аппарат ИВЛ. Ситуация улучшается, мы планирует выход медицинских учреждений в обычный режим работы, – сообщил врио министра здравоохранения региона Сергей Вдовенко.
Однако число заболевших внебольничной пневмонией остается стабильно высоким. Сократилось число госпитализации с этим диагнозом. На сегодняшний день в Самарской области 4451 заболевших COVID-19. 2309 из них выздоровели и были выписаны. 53 – скончались.
ИСТОЧНИК KP.RU