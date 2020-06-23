В Самарской области сократилось количество тяжело больных коронавирусом

23 Июнь 2020 2020-06-23T18:24:11+03:00

Также снизилось число госпитализации с ОРВИ и пневмонией

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Сегодня, 23 июня, в Самаре состоялось совещание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области. Оно прошло в формате видео конференции. Отмечается, что в в регионе заметно сократилось число заболевших ОРВИ и госпитализации с этим диагнозом.

– Снижается количество тяжело больных COVID-19. Меньше становится и тех пациентов, кому требуется аппарат ИВЛ. Ситуация улучшается, мы планирует выход медицинских учреждений в обычный режим работы, – сообщил врио министра здравоохранения региона Сергей Вдовенко.

Однако число заболевших внебольничной пневмонией остается стабильно высоким. Сократилось число госпитализации с этим диагнозом. На сегодняшний день в Самарской области 4451 заболевших COVID-19. 2309 из них выздоровели и были выписаны. 53 – скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU