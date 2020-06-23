2020-06-23T19:39:49+03:00
Общество

В Самарской области мотоциклист протаранил легковушку

21-летний водитель двухколесного транспорта был гоcпитализирован
Владислав КИРСАНОВ
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Разбираться во всех деталях происшествия предстоит сотрудникам ГИБДДРазбираться во всех деталях происшествия предстоит сотрудникам ГИБДДФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вчера, 22 июня, в Отрадном произошло ДТП. 47-летний водитель «Весты» двигался по улице Центральной. На перекрестке он не предоставил преимущество другому транспортному средству. В результате этого в него на полном ходу врезался мотоцикл «Хонда», которым управлял 21-летний парень.

– Молодой человек получил травмы. Его госпитализировали прибывшие на место работники скорой помощи. По данным инспекторов, водители находились в трезвом состоянии на момент аварии, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По факту происшествия проводится проверка. По ее результатам будет известно процессуальное решение. Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим на всех участках следования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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