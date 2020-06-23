В Самарской области мотоциклист протаранил легковушку
Вчера, 22 июня, в Отрадном произошло ДТП. 47-летний водитель «Весты» двигался по улице Центральной. На перекрестке он не предоставил преимущество другому транспортному средству. В результате этого в него на полном ходу врезался мотоцикл «Хонда», которым управлял 21-летний парень.
– Молодой человек получил травмы. Его госпитализировали прибывшие на место работники скорой помощи. По данным инспекторов, водители находились в трезвом состоянии на момент аварии, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
По факту происшествия проводится проверка. По ее результатам будет известно процессуальное решение. Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим на всех участках следования.
ИСТОЧНИК KP.RU