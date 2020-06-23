В Самарской области мотоциклист протаранил легковушку

23 Июнь 2020 2020-06-23T19:39:49+03:00

Разбираться во всех деталях происшествия предстоит сотрудникам ГИБДД Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Вчера, 22 июня, в Отрадном произошло ДТП. 47-летний водитель «Весты» двигался по улице Центральной. На перекрестке он не предоставил преимущество другому транспортному средству. В результате этого в него на полном ходу врезался мотоцикл «Хонда», которым управлял 21-летний парень.

– Молодой человек получил травмы. Его госпитализировали прибывшие на место работники скорой помощи. По данным инспекторов, водители находились в трезвом состоянии на момент аварии, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По факту происшествия проводится проверка. По ее результатам будет известно процессуальное решение. Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим на всех участках следования.

ИСТОЧНИК KP.RU