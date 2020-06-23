2020-06-23T20:30:13+03:00
Общество

В Самарской области отменили режим самоизоляции

Об этом объявило правительство региона
Владислав КИРСАНОВ
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Есть несколько дополнительных условийЕсть несколько дополнительных условийФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня, 23 июня, режим самоизоляции в Самарской области официально отменен. Однако есть несколько ограничений для прибывающих из-за рубежа и других регионов страны. Такие люди обязаны пройти 2-недельную самоизоляцию, а также проинформировать о своем прибытии по телефонам горячей линии.

– Снимается въездной контроль на железнодорожных вокзалах и в аэропорту. Самоизоляцию рекомендовано соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто входит в группу риска. С 26 июня откроют кафе и веранды ресторанов при строго соблюдение санитарного режима, – говорится в сообщении правительства региона.

Также не будут пока работать базы отдыха. Они откроются 2 июля, однако бронирование туда открыто уже сейчас. Обязательным остался также масочный режим в общественных местах и транспорте. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию. Владельцы магазинов и любых общественных пространств не должны допускать на территорию людей без масок и средств индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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