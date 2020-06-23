Стало известно, что в Самаре будет закрыто до 2 июля

23 Июнь 2020 2020-06-23T23:17:02+03:00

Выяснили, что не откроется в Самаре до 2 июля

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Сегодня, 23 июня, в Самарской области смягчили режим повышенной готовности. Отменена самоизоляция, а также с 26 июня начнут свою работу летние веранды кафе и ресторанов при условии строгого соблюдения жестких санитарно-эпидемиологических требований.

– До 2 июля остаются закрыты кафе и рестораны, где нет летних веранд, а также турбазы. Однако бронировать на них места можно уже сейчас, – говорится в сообщении правительства Самарской области.

Также сохраняются социальное дистанцирование и масочный режим. Их необходимо соблюдать в общественных местах, а также в транспорте. На сегодняшний день в Самарской области зафиксировали 4451 заболевшего, 2309 из них выздоровели, еще 53 – скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU