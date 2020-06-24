В Самарской области компания молодых людей на «Гранте» столкнула «Киа» в кювет

24 Июнь 2020 2020-06-24T08:58:21+03:00

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В Самарской области «Лада Гранта» столкнула в кювет «Киа». Произошло ДТП в районе четырех часов утра во вторник, 23 июня, на обводной дороге Самары в Волжском районе. Отечественная легковушка, которая ехала в сторону Алексеевки, пошла на обгон по встречке и врезалась в иномарку, которая после этого слетела в кювет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

- В ДТП пострадали водитель «Лады Гранты» 1987 года рождения и его пассажиры - мужчины 1999 г.р., 1998 г.р. и 2001 г.р. Всех пострадавших доставили в больницу, - рассказали в областном главке.

Сейчас полиция проводит проверку по факту ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU