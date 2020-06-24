Стала известна средняя зарплата в Самарской области за первые месяцы 2020 года

24 Июнь 2020 2020-06-24T10:03:24+03:00

Больше всех зарплата у работников сферы добычи полезных ископаемых, а меньше всех те, кто трудятся в сфере общепита. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным Самарастата, в среднем работник в регионе получает 38 012 рублей

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Самарастат опубликовал среднюю зарплату жителей региона за первые четыре месяца 2020 года. По данным статистического ведомства, в среднем житель Самарской области получает 38 012 рублей.

Больше всех зарплата у работников сферы добычи полезных ископаемых. Они получают 59 382 рубля. Следом с зарплатой в 58 813 рублей идут работники сфер научной и технической деятельности. Чуть меньше средний заработок у специалистов в области связи и информации, они получают по 58 437 рублей.

А самая маленькая зарплата у работников сферы услуг (26 416 рублей в месяц), охотников, рыболовов и занятых в сферах лесного и сельского хозяйства (24 485 рублей), а также у работников общепитов (16 856 рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU