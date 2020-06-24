В Самарской области мужчина на охоте случайно убил своего приятеля

24 Июнь 2020 2020-06-24T10:49:58+03:00

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В суде Камышлинского района Самарской области будут судить 46-летнего жителя региона. Мужчину обвиняют по уголовной статье «Причинение смерти по неосторожности». Он случайно убил на охоте своего приятеля.

- 16 февраля этого года обвиняемый отправился охотиться на зайца вместе со своим знакомым. Он зарядил принадлежащее ему охотничье гладкоствольное оружие «ИжБ-36» 12 и не поставил ружье на предохранитель. Обвиняемый задел рукой за спусковой крючок ружья, произвел один выстрел и попал в своего знакомого. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Самарской области.

Правоохранители отмечают – лицензии на охоту у обвиняемого не было. Следователи собрали доказательную базу и направили уголовное дело в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU