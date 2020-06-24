2020-06-24T11:54:00+03:00
Общество

Гостем Парада Победы в Самаре стал последний живой Герой 3-й ударной Армии

Механизированную колонну возглавил Танк Т-34, а по небу пролетел исторический ПО-2 с листовками
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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Колонну возглавил танк Т-34Колонну возглавил танк Т-34Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре завершился Парад Победы, который в 2020 году прошел 24 июня, в день первого такого парада на Красной Площади. Несмотря на то, что на трибунах было совсем немного народу из-за мер безопасности, праздник удался. 23 парадных расчета прошли по площади чеканя шаг. Зрители наблюдали за современной техникой: БТРы, БМП, "Торнадо - Г" - новейшие реактивные установки залпового огня, Грады. Во главе мехинизированной колонны проехал танк Т-34 со свежей надписью "На Берлин" на борту. А гостем праздника стал единственный ветеран - последний живой герой 3-й ударной Армии, герой Советского Союза Владимир Чудайкин.

- Радуюсь успехам нашей области, нашей родной земли. С каждым годом Самара становится краше, благоустроенней. Поздравляю всех земляков с великим праздником Победы! Будем и впредь радоваться процветанию Самарской области! - поделился он эмоциями.

С трибуны к участникам Парада и всем зрителям обратился Дмитрий Азаров, глава региона. Он напомнил, что в годы войны именно у нас в Куйбышеве делали каждую пятую авиамбомбу, каждый третий снаряд. И тогда наш город заслужил звание города трудовой славы. И эта гордость за предков, это преклонение перед их подвигом и есть основа национальной идентичности, единства народа.

- Именно поэтому положение о защите исторической правды, почитании памяти защитников Отечества предлагается закрепить в Основном законе страны – Конституции России. Любовь к Родине – естественное, органичное чувство для человека, который родился и вырос в России, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Парадные расчеты на площади Куйбышева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Парадные расчеты на площади КуйбышеваФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В завершение парада над площадью пролетели вертолеты, сверхзвуковые истребители- бомбардировщики, тактические разведывательные самолеты. А наблюдали с трибун за этим торжеством военной мощи страны те, кто в период пандемии коронавируса и сам оказался на передовой: врачи, соцработники, волонтеры. Именно они стали гостями Парада.

Закончится этот день Салютом на набережной, около Ладьи. Посмотреть фейерверк можно будет после 22.00 - при полном защитном параде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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