В Самаре чиновников заставили выплатить ветерану-блокаднику положенные ему деньги
В Промышленном районе Самары чиновники не выплатили 93-летнему ветерану Великой Отечественной войны, жителю блокадного Ленинграда, награжденному медалью «За оборону Ленинграда» положенную ему денежную выплату ко Дню Победы. Разбираться в ситуации пришлось прокуратуре.
- Чиновники из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей не произвели ветерану социальные выплаты. Прокурор внес представление руководителю межрайонного отделения Пенсионного фонда России, по результатам рассмотрения которого главный специалист привлечен к дисциплинарной ответственности, - рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.
В итоге деньги ветерану-блокаднику выплатили.
ИСТОЧНИК KP.RU