В Самаре чиновников заставили выплатить ветерану-блокаднику положенные ему деньги

24 Июнь 2020 2020-06-24T11:58:46+03:00

Деньги ветеран получил только после обращения в прокуратуру. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Промышленном районе Самары чиновники не выплатили 93-летнему ветерану Великой Отечественной войны, жителю блокадного Ленинграда, награжденному медалью «За оборону Ленинграда» положенную ему денежную выплату ко Дню Победы. Разбираться в ситуации пришлось прокуратуре.

- Чиновники из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей не произвели ветерану социальные выплаты. Прокурор внес представление руководителю межрайонного отделения Пенсионного фонда России, по результатам рассмотрения которого главный специалист привлечен к дисциплинарной ответственности, - рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

В итоге деньги ветерану-блокаднику выплатили.

ИСТОЧНИК KP.RU