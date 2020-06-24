2020-06-24T14:10:25+03:00
Общество

Самарский проект "Маршруты запасной столицы" может войти в программы региональных и федеральных туроператоров

23 июня состоялась презентация уникального экскурсионного проекта к 75-летию Великой Победы.
Вера ЦЫГАНКОВА
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Экскурсионный проект включает в себя аудиогид из 45 локаций, связанных с Куйбышевом военного времени и 5 маршрутов для экскурсий в сопровождении подготовленных гидов.Экскурсионный проект включает в себя аудиогид из 45 локаций, связанных с Куйбышевом военного времени и 5 маршрутов для экскурсий в сопровождении подготовленных гидов.
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В Самаре появился новый туристический бренд - "Маршруты запасной столицы". Так называется уникальный экскурсионный проект "Комсомольской правды - Самара" и Правительства Самарской области.

Он включает в себя аудиогид из 45 локаций, связанных с Куйбышевом военного времени и 5 маршрутов для экскурсий в сопровождении подготовленных гидов. Все они в скором времени могут включены в программы региональных и федеральных туроператоров. Об этом 23 июня в рамках презентации проекта рассказал руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.

- Маршруты запасной столицы - это уже не просто часть истории, это настоящий туристический бренд, который ассоциируется с Самарой. Когда все наши экскурсоводы будут готовы выйти на маршруты и когда это позволит эпидобстановка, мы познакомим их с нашими туристическими компаниями. Думаю, что маршруты запасной столицы будут входит в программы как региональных, так и федеральных туроператоров, что для нас очень важно, - отметил Абдрашитов.

Что касается аудиогида "Маршруты запасной столицы", то по словам Артура Абдрашитова, он позволит региону нарастить количество индивидуальных туристов. Благодаря тому, что он загружен в очень популярную на сегодня систему Izi.Trevel, с которой Самарская область активно сотрудничает с 2018 года, уже фиксируем рост интереса со стороны путешественников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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