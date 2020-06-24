В Самарской области в лобовом столкновении «Газели» и грузовика погиб человек

24 Июнь 2020 2020-06-24T15:32:44+03:00

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В Самарской области на трассе М-5 ночью с 23 на 24 июня произошло серьезное ДТП. В третьем часу ночи лоб в лоб столкнулись «Газель» и грузовик «Вольво». Водитель отечественного автомобиля погиб, сообщает поисково-спасательная служба Самарской области.

- На место в 2:45 направили спасателей из Сызрани. В 5:35 они с помощью гидравлического инструмента извлекли пострадавшего водителя «Вольво» и передали его сотрудникам полиции, - рассказали в ПСС.

На месте работали сотрудники ГИБДД. Они и будут выяснять причины аварии. Полиция проводит проверку по факту происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU