В Самарской области похолодает до -3 градусов

24 Июнь 2020 2020-06-24T16:23:08+03:00

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До -3 градусов может опустится температура в Самарской области, по крайней мере на некоторых территориях, ночью с 25 на 26 июня. Это закономерный итог похолодания, которое длится уже с начала недели. Если прошлой ночью температура опустилась лишь до +7, то теперь природа пойдет еще на шаг вперед.

Виной всему холодный фронт и северо-западный ветер, который дует со скоростью 7-12 метров в секунду. Днем же в четверг, 25 июня он разойдется до 15-20 метров в секунду, шквалистые порывы сохранятся и в течение пятницы.

Днем тоже будет не очень жарко: всего то 15-20 градусов. И если в четверг и пятницу обещают, что будет сухо, то в субботу уже пойдет небольшой дождь, возможна и гроза. Зато температура воздуха вырастет уже до 25 градусов и, возможно, будет только повышаться.

ИСТОЧНИК KP.RU