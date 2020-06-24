В Самаре минздрав опроверг слухи о прекращении тестирования на коронавирус

24 Июнь 2020 2020-06-24T17:15:36+03:00

В минздраве уверяют, что тестирование на коронавирус идет в обычном порядке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ведомстве утверждают, что распространяемая в соцсетях информация не соответствует действительности

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Министерство здравоохранения Самарской области опровергло слухи о том, что в регионе перестали делать тесты на коронавирус, а заболевшим жителям не оказывают необходимую медицинскую помощь. Ранее такая информация появилась в социальных сетях, однако, как заявили в ведомстве, она полностью не соответствует действительности. Официальное опровержение появилось на сайте минздрава.

- Информация не соответствует действительности, - заявили в ведомстве. - Перепрофилированные учреждения оказывали и оказывают медицинскую помощь всем пациентам с коронавирусом.

В министерстве заверили – вся необходимая работа по проведению тестирования на COVID-19 в регионе продолжается в штатном порядке. В том числе к проведению анализов подключается новая ПЦР-лаборатория на базе ГБ №5 в Тольятти.

- Ситуация находится на контроле оперативного штаба, - заверили в минздраве. В ведомстве напомнили, что за распространение недостоверной информации самарцы несут ответственность, и призвали критично подходить к любым распространяемым в интернете сведениям.

ИСТОЧНИК KP.RU