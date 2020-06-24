2020-06-24T19:09:05+03:00
Общество

В Тольятти пропала 14-летняя девочка с «ежиком»

Подростка ищут уже третий день
Ольга НОВИКОВА
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Девочку ищут с понедельникаДевочку ищут с понедельника
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В Тольятти пропала 14-летняя девочка. Информацию о поиске подростка разместил в соцсетях поисковый отряд «Лиза Алерт». Известно, что 14-летняя Елизавета Скурихина попала 22 июня – с понедельника ее никто не видел, ее местонахождение неизвестно.

- Известны приметы попавшей девочки. Ее рост около 170 см, она среднего телосложения. У Лизы коротко стриженные темно-русые волосы и серо-карие глаза, - сообщает «Лиза Алерт».

Сейчас поиски девочки продолжаются. Всех, кому известно что-либо о местонахождении подростка, просят звонить инфооргу поиска Светлане по телефону +7-996-744-78-67.

ИСТОЧНИК KP.RU

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