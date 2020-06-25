2020-06-24T23:27:19+03:00
Общество

Необычный салют прогремел над Ладьей в Самаре

Пропустили салют в честь Парада Победы на набережной? Показываем, как это было [видео]
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В Самаре прогремел салют в честь Парада ПобедыВ Самаре прогремел салют в честь Парада ПобедыФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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День первого в истории Парада Победы 24 июня в Самаре отметили грандиозным фейерверком-салютом на набережной около Ладьи. Яркие цветы распускались в небе на протяжении 20 минут. Начался салют с залпов из специальных установок, а потом горожанам устроили фейерверк. Все залпы давали с баржи с воды.

Зрителей пускали на набережную, но для этого нужно было надеть маску и перчатки. Многие люди просто не шли вниз и стояли на ступеньках около жилого комплекса "Ладья" - там уже речи о социальной дистанции даже не шло.

Жители оценили красоту фейерверка Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жители оценили красоту фейерверкаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Интересно, что салют прогремел не только на набережной, но еще и во многих самарских парках. Красивый фейерверк увидели те, кто живет недалеко от Гагарина, разноцветное шоу устроили в парке металлургов, в парке Победы. Наблюдать за красивой картинкой можно было буквально из окна.

Понравился салют не всем. В фейсбуке обсуждают, что салют был обычным и не удивил разнообразием фигур. Однако многие зрители наоборот уверяют: такого красивого и разнообразного салюта не было давно.

Фотограф КП-Самара сумела запечатлеть самые красивые моменты и осталась довольна салютом. А что думаете о нем вы?

Салют в честь Парада Победы в Самаре 24 июня. Видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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