Необычный салют прогремел над Ладьей в Самаре
День первого в истории Парада Победы 24 июня в Самаре отметили грандиозным фейерверком-салютом на набережной около Ладьи. Яркие цветы распускались в небе на протяжении 20 минут. Начался салют с залпов из специальных установок, а потом горожанам устроили фейерверк. Все залпы давали с баржи с воды.
Зрителей пускали на набережную, но для этого нужно было надеть маску и перчатки. Многие люди просто не шли вниз и стояли на ступеньках около жилого комплекса "Ладья" - там уже речи о социальной дистанции даже не шло.
Жители оценили красоту фейерверкаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Интересно, что салют прогремел не только на набережной, но еще и во многих самарских парках. Красивый фейерверк увидели те, кто живет недалеко от Гагарина, разноцветное шоу устроили в парке металлургов, в парке Победы. Наблюдать за красивой картинкой можно было буквально из окна.
Понравился салют не всем. В фейсбуке обсуждают, что салют был обычным и не удивил разнообразием фигур. Однако многие зрители наоборот уверяют: такого красивого и разнообразного салюта не было давно.
Фотограф КП-Самара сумела запечатлеть самые красивые моменты и осталась довольна салютом. А что думаете о нем вы?
Салют в честь Парада Победы в Самаре 24 июня. Видео.
ИСТОЧНИК KP.RU