2020-06-24T23:41:16+03:00
Общество

Самарской области снова угрожает сильный ветер

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности на 25 июня
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В Самарской области будет ветрено и прохладноВ Самарской области будет ветрено и прохладноФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области синоптики снова объявили желтый уровень опасности на 25 июня 2020 года. И это не случайно. В прогнозе обозначено повышение скорости ветра причем до серьезных значений в 15-20 метров в секунду. Это значит, что ветер будет порывистым и может валить деревья, ломать плохо закрепленные конструкции. И это может нести угрозу для людей.

До такой скорости усилится северный ветер, так что в четверг на улице будет достаточно зябко. Более того, температура опускается каждый день. В ночь на 26 июня она вообще достигнет +3 градусов. В ближайшие два дня также будет сухо. Дожди могут вернуться в регион только к субботе, впрочем, к выходным и потеплеет, а то многие горожане уже жалуются на резкое изменение погоды не в лучшую сторону.

Сотрудники МЧС просят жителей быть максимально осторожными, стараться не оставаться на улице при сильном ветре, а также проверять, куда вы ставите машину. Очень часто автомобили страдают из-за рухнувших деревьев. Получить компенсацию, конечно, возможно, но это займет время и потребует серьезных временных затрат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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