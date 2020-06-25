2020-06-25T00:03:01+03:00
Общество

В Самаре рассказали, почему COVID-19 не пришел в храмы и мечети

Дмитрий Азаров обсудил с представителями конфессий борьбу с коронавирусом
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В Самаре обсудили работу храмов и мечетей в период угрозы коронавирусаВ Самаре обсудили работу храмов и мечетей в период угрозы коронавируса
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В Самаре ни один священнослужитель не заболел коронавирусом. Миновала инфекция также прихожан после больших церковных праздников. За это представители конфессий поблагодарили самарские власти: мол, все меры безопасности были организованы на высшем уровне в течение всего периода самоизоляции и ограничений.

- Хотелось бы поблагодарить вас, в вашем лице Правительство области и муниципалитеты: все большие пасхальные праздники прошли в таком режиме, в таком взаимодействии с государственной властью, что ни один храм, ни один прихожанин у нас не заболел, - отметил епископ Тольяттинский и Жигулевский Нестор.

Епископ Сызранский Леонтий в свою очередь отметил. что прихожане с пониманием относятся к ограничительным мерам.

Также все представители культов поблагодарили за организацию онлайн-трансляций из храмов и мечетей и попросили в дальнейшем также поддерживать такой формат, ведь он позволяет "достучаться" до каждого прихожанина.

Дмитрий Азаров в свою очередь попросил епископов и муфтия Самарской области Талипа хазрата Яруллина продолжать объяснять прихожанам, как важно соблюдать масочный режим и держать дистанцию с другими людьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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