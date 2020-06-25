В Самарской области 29-летнего парня будут судить за вырубку деревьев
Следственное управление МВД России «Сызранское» завершило расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Шигонского района. Его обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений.
– В декабре минувшего года он срубил 12 деревьев – березу, сосну, лиственницу, расположенные в одном из лесничеств региона. При этом мужчина был предупрежден о возможной ответственности за свои действия, но пошел на преступление, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Государству был нанесен материальный ущерб на сумму более 196 тысяч рублей. Уголовное дело с обвинительным заключением отправлено в суд. Там оно будет рассмотрено по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU