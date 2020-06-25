2020-06-25T08:49:00+03:00
Общество

В Самарской области 29-летнего парня будут судить за вырубку деревьев

Он нанес ущерб почти на 200 тысяч рублей
Владислав КИРСАНОВ
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12 деревьев были срублены незаконно12 деревьев были срублены незаконноФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Следственное управление МВД России «Сызранское» завершило расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Шигонского района. Его обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений.

– В декабре минувшего года он срубил 12 деревьев – березу, сосну, лиственницу, расположенные в одном из лесничеств региона. При этом мужчина был предупрежден о возможной ответственности за свои действия, но пошел на преступление, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Государству был нанесен материальный ущерб на сумму более 196 тысяч рублей. Уголовное дело с обвинительным заключением отправлено в суд. Там оно будет рассмотрено по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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