В Самарской области мужчина едва не лишился автомобиля из-за долгов по налогам
Житель Кинель-Черкасского района Самарской области едва не остался без своей иномарки. Дело в том, что у него накопилась задолженность по налогам в размере 165 тысяч рублей. Выяснилось, что мужчина владеет тремя транспортными средствами.
– Судебные приставы вынесли запрет на регистрационные действия в отношении машин. А один из автомобилей – «Митсубиси» был арестован. Должнику разъяснили, что, если он не заплатит необходимую сумму, транспортное средство будет продано, – сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.
Деньги, вырученные от продажи, пошли бы в счет государства. Узнав об этих мерах, местный житель сразу оплатил всю необходимую сумму. Таким образом, исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.
ИСТОЧНИК KP.RU