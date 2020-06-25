2020-06-25T10:13:33+03:00
Общество

В Самарской области мужчина едва не лишился автомобиля из-за долгов по налогам

Он задолжал государству порядка 165 тысяч рублей
Владислав КИРСАНОВ
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Мужчина владел тремя автомобилями ФОТО: УФССП по Самарской областиМужчина владел тремя автомобилями ФОТО: УФССП по Самарской области
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Житель Кинель-Черкасского района Самарской области едва не остался без своей иномарки. Дело в том, что у него накопилась задолженность по налогам в размере 165 тысяч рублей. Выяснилось, что мужчина владеет тремя транспортными средствами.

– Судебные приставы вынесли запрет на регистрационные действия в отношении машин. А один из автомобилей – «Митсубиси» был арестован. Должнику разъяснили, что, если он не заплатит необходимую сумму, транспортное средство будет продано, – сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Деньги, вырученные от продажи, пошли бы в счет государства. Узнав об этих мерах, местный житель сразу оплатил всю необходимую сумму. Таким образом, исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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