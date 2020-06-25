В Самарской области задержали мужчину, который находился в федеральном розыске

25 Июнь 2020 2020-06-25T10:09:50+03:00

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В поселке Стройкерамика Самарской области был задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске. В дневное время экипаж Росгвардии патрулировал Волжский район. На одной из улиц они заметили мужчину, который имел явные признаки опьянения.

– Стражи правопорядка решили установить личность гражданина. Выяснилось, что это житель Нижегородской области, который с апреля находится в розыске по подозрению в совершении мошенничества, – сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

42-летний мужчина из Нижнего Новгорода был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. В дальнейшем его передадут инициатору розыска.

ИСТОЧНИК KP.RU