2020-06-25T10:23:18+03:00
Общество

Четыре человека пострадали в страшном ДТП в Самарской области

«Шевроле» улетел в кювет, где несколько раз перевернулся
Владислав КИРСАНОВ
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Правоохранители проводят проверку по факту случившегосяПравоохранители проводят проверку по факту случившегосяФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вчера, 24 июня, в Кинель-Черкасском районе Самарской области произошло серьезное ДТП. 21-летний молодой человек ехал на своем «Шевроле» по трассе. В какой-то момент, он нарушил правила расположения транспорта на дороге и не справился с управлением. В итоге авто наехало на ограждение, после чего слетело в кювет.

– Там транспортное средство несколько раз перевернулось. Пострадали четыре человека: водитель, две девушки – 24-х и 19-ти лет, а также 22-летний парень. Все они были госпитализированы в ближайшее лечебное учреждение, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По данным правоохранителей, в момент аварии водитель был трезв. Проводится проверка по факту произошедшего. Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим на всех участках следования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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