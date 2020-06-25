Стало известно, какие судьи будут работать на матче «Зенит» – «Крылья Советов»

25 Июнь 2020 2020-06-25T10:40:45+03:00

В двух из трех матчей, которые обслуживал Кукуян, «Крылья» проиграли Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Игра состоится в эту пятницу, 26 июня, и начнется в 21:30 по самарскому времени

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Российский футбольный союз объявил о назначении арбитров на матчи 24-го тура Российской Премьер-лиги. Матч в Санкт-Петербурге между местным «Зенитом» и «Крыльями Советов» обслужит бригада Павла Кукуяна. Главным судьей на VAR станет Станислав Васильев.

– Игра состоится 26 июня и начнется в 21:30 по самарскому времени. «Крылья Советов» на данный момент находятся на последнем месте в турнирной таблице, «Зенит» – первый, – сообщает пресс-служба КС.

Отметим, что самарский клуб провел три матча, которые обслуживал Павел Кукуян. В ФНЛ «Крылья» одержали победу, однако в чемпионатах России дважды проиграли – сначала «Оренбургу», затем тульскому «Арсеналу».

ИСТОЧНИК KP.RU