2020-06-25T10:40:45+03:00
Спорт

Стало известно, какие судьи будут работать на матче «Зенит» – «Крылья Советов»

Игра состоится в эту пятницу, 26 июня, и начнется в 21:30 по самарскому времени
Владислав КИРСАНОВ
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В двух из трех матчей, которые обслуживал Кукуян, «Крылья» проигралиВ двух из трех матчей, которые обслуживал Кукуян, «Крылья» проигралиФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Российский футбольный союз объявил о назначении арбитров на матчи 24-го тура Российской Премьер-лиги. Матч в Санкт-Петербурге между местным «Зенитом» и «Крыльями Советов» обслужит бригада Павла Кукуяна. Главным судьей на VAR станет Станислав Васильев.

– Игра состоится 26 июня и начнется в 21:30 по самарскому времени. «Крылья Советов» на данный момент находятся на последнем месте в турнирной таблице, «Зенит» – первый, – сообщает пресс-служба КС.

Отметим, что самарский клуб провел три матча, которые обслуживал Павел Кукуян. В ФНЛ «Крылья» одержали победу, однако в чемпионатах России дважды проиграли – сначала «Оренбургу», затем тульскому «Арсеналу».

ИСТОЧНИК KP.RU

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