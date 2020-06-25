Стало известно, какие судьи будут работать на матче «Зенит» – «Крылья Советов»
Российский футбольный союз объявил о назначении арбитров на матчи 24-го тура Российской Премьер-лиги. Матч в Санкт-Петербурге между местным «Зенитом» и «Крыльями Советов» обслужит бригада Павла Кукуяна. Главным судьей на VAR станет Станислав Васильев.
– Игра состоится 26 июня и начнется в 21:30 по самарскому времени. «Крылья Советов» на данный момент находятся на последнем месте в турнирной таблице, «Зенит» – первый, – сообщает пресс-служба КС.
Отметим, что самарский клуб провел три матча, которые обслуживал Павел Кукуян. В ФНЛ «Крылья» одержали победу, однако в чемпионатах России дважды проиграли – сначала «Оренбургу», затем тульскому «Арсеналу».
ИСТОЧНИК KP.RU