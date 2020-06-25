Жителей Самары спросили, что нужно сделать около «Самара Арены»

25 Июнь 2020 2020-06-25T11:10:56+03:00

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В Самаре проводят опрос, чтобы узнать мнение жителей: как стоит обустроить территорию рядом с «Самарой Ареной». Сегодня планировки для этой площадки и концепцию ее использования разрабатывают архитекторы со всего мира. Лучший вариант выберут на конкурсной основе. Однако хотелось бы, чтобы концепт этой территории в первую очередь отвечал потребностям самих горожан.

Высказать свое мнение можно в простом и анонимном опросе. Его обещают использовать при разработке своей концепции команда дизайнеров из Амстердама, Лондона, Москвы и Самары. Они стали одними из финалистов конкурса и сейчас намерены усовершенствовать концепцию.

Напомним, что стадион «Самара Арена» в городе построили специально к мундиалю в 2018 году. После этого его намеревались использовать не только в спортивных целях, но пока на стадионе выступил только «Ленинград». Вторым большим музыкальным событием должен был стать «Рок над Волгой», но его пока отменили из-за пандемии коронавируса. При этом «Крылья Советов», благодаря которым на стадион пока могут приезжать известные российские клубы, балансируют на грани падения в ФНЛ, а это значит, что зрелищных матчей станет в разы меньше. Как в этих условиях должна развиваться территория вокруг, придумать непросто - чтобы людям захотелось приехать на эту удаленную площадку, здесь должен быть какой-то притягивающий фактор.

ИСТОЧНИК KP.RU