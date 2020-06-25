2020-06-25T11:11:43+03:00
Общество

В Самаре на перекрестке столкнулись две ВАЗовские легковушки

Пострадал водитель одного из авто
Владислав КИРСАНОВ
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Проводится проверка по факту данной аварииПроводится проверка по факту данной аварииФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вчера, 24 июня, в Самаре произошло ДТП. 19-летний водитель ВАЗ-21099 двигался по улице Бобруйской. На перекрестке он не уступил дорогу «десятке», в результате чего произошло столкновение.

– За рулем второй легковушки был 31-летний мужчина. Он пострадал в аварии. Прибывшие на место врачи оказали ему необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение. По факту случившегося сотрудниками полиции проводится проверка, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По ее результатам будет принято процессуальное решение. В момент аварии водители находились в трезвом состоянии. Правоохранители напоминают о необходимости соблюдать ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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