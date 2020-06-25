В Самаре женщина украла у другой женщины мобильный телефон

25 Июнь 2020 2020-06-25T11:45:15+03:00

Теперь злоумышленнице грозит до четырех лет тюрьмы

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Полицейские Самары раскрыли грабеж, который произошел в ночное время в областной столице. На пересечении улицы Нагорной и проспекта Кирова между двумя женщинами случился конфликт.

– В результате одна из них вырвала у другой из рук телефон и скрылась. Прибывшие полицейские собрали необходимый материал, а также установили местонахождение подозреваемой. В результате 39-летняя местная жительница была задержана, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее она уже была судима за незаконный оборот наркотиков. Похищенный гаджет удалось вернуть законной владелице. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Задержанной грозит тюремный срок до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU