25 Июнь 2020 2020-06-25T12:04:37+03:00

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24 июня в день Парада Победы в Самаре наградили победителей конкурса детского творчества, посвященного юбилею Победы в Великой Отечественной войне. В этом году в Самарском Региональном отделении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» его проводили онлайн. На региональный этап подали около 300 заявок - это были и рисунки, и поделки.

Работы принимались в трех номинациях "Куйбышев- запасная столица", "Военный парад 7 ноября 1941 года в г. Куйбышеве", "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" в трех возрастных группах (5-8, 9-13, 14-17 лет). В работах можно было отразить любое событие из истории Великой Отечественной войны.

- Мы готовились к этому юбилею больше года, но в ограниченных условиях форматы пришлось изменить. Часть мероприятий перешло в дистанционный и он-лайн форматы. Тем не менее, благодаря общим усилиям, многое из запланированного было сделано. Мы не стали отменять проведение наших ежегодных патриотических конкурсов, - отметил на награждении Заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов, координатор Международного патриотического проекта "Парад Памяти".

Победителями стали ребята со всего региона. Поселок Рощинский, село Кинель-Черкассы, Исаклинский район, Новокуйбышевск, Большая Черниговка - в конкурсе участвовали школьники со всех уголков губернии. И их видение событий той жестокой войны тронуло сердца жюри. Празднование Победы для каждого - это очень личное событие. И школьники, участвуя в конкурсе, рассказывали не только историю страны, но и историю своей семьи. Поэтому такие конкурсы важны, ведь они позволяют подтолкнуть ребят к тому, чтобы больше узнать о своих предках.

ИСТОЧНИК KP.RU