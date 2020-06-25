В Самаре с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
Руководитель общественной организации «ЖКХ-Контроль» Виктор Часовских в своем твиттере рассказал о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Самаре. Изменения вступят в силу с 1 июля 2020 года.
– Наибольшее подорожание коснется воды: за один кубометр теперь нужно платить 35,08 рубля, в то время как ранее было 31,6 рубля. Водоотведение теперь будет стоить 19,3 рубля, вместо 17,39. Почти на три рубля вырастет тариф на горячую воду и отопление, – говорится в приложенных к сообщению документах.
Подорожание коснется и электроэнергии. Общий тариф за киловатт вырастет с 4,17 до 4,32 рубля. В квартирах, где установлены электроплиты, теперь необходимо платить 3,02 вместо 2,92 рубля за киловатт.
Изменится стоимость содержания жилых помещений - она вырастет примерно на рубль по разным видам домов с разной степенью благоустройства.
ИСТОЧНИК KP.RU