Самарский депутат Александр Живайкин одним из первых проголосовал по поправкам в Конституцию

25 Июнь 2020 2020-06-25T13:01:05+03:00

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В четверг, 25 июня, в России началось голосование по поправкам в основной документ страны — в Конституцию. Одним из первых сегодня проголосовал руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе Александр Живайкин. Сделал он это на своем избирательном участке по месту жительства.

- Формат общероссийского голосования позволяет сделать это в течение недели. Очень удобно, когда есть возможность выбирать, в какое время и на каком участке можно оставить свой голос. Заодно убедился: все санитарные нормы соблюдаются вплоть до выдачи одноразовых ручек, - отметил депутат.

Напомним, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию продлится с 25 июня по 1 июля. Самарцы, как и все жители страны, могли заранее определить способ участия. Можно выбрать любой день для голосования, а также решить, где отдать свой голос: на избирательном участке или принять комиссию у себя дома. При последнем варианте необходимо уведомить избирательную комиссию о своем желании по телефону.

ИСТОЧНИК KP.RU