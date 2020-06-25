В Тольятти мужчина сжег машину своего знакомого

25 Июнь 2020 2020-06-25T14:54:48+03:00

У подозреваемого был конфликт с владельцем авто

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В конце мая в Тольятти произошел поджог автомобиля ВАЗ. Прибывшие сотрудники полиции изъяли доказательства и видеозаписи, а также опросили очевидцев случившегося. На записи камер был момент, когда неизвестный мужчина после возгорания спешно покинул место происшествия.

– Правоохранители предположили, что причастным к преступлению может быть 33-летний местный житель. Он был задержан в своей квартире. Вину подозреваемый признал, а поступок мотивировал личной неприязнью к хозяину автомобиля, – говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

Задержанный выразил готовность сотрудничать со следствием. На данный момент устанавливаются все детали и обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU