В футбольном клубе «Оренбург» восемь человек заразились коронавирусом

25 Июнь 2020 2020-06-25T16:10:48+03:00

У кого именно нашли коронавирус – в клубе не уточняют. Фото: ФК «Оренбург».

Это шесть футболистов и два сотрудника команды, предстоящий матч с «Краснодаром» под вопросом

Изменить размер текста: A A

В футбольном клубе «Оренбург» нашли коронавирус. Положительные результаты показали тесты восьми человек – шести футболистов и двоих сотрудников команды. Об этом сообщает пресс-служба «Оренбурга». При этом, отмечают в клубе, перед игрой с «Локомотивом», которая проходила 21 июня, все тесты показали отрицательные результаты.

Ситуацию уже прокомментировал президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин.

- Оперативному штабу РПЛ стало известно, что у ряда представителей «Оренбурга» при проведении планового тестирования выявлены признаки заражения новой коронавирусной инфекцией. В настоящее время все они изолированы, силами регионального отделения Роспотребнадзора проводится расследование, результаты которого станут известны в ближайшее время. Оперативный штаб РПЛ находится на постоянной связи с представителями клуба и регионального Роспотребнадзора, - приводит слова Прядкина сайт РПЛ.

Следующую игру в Премьер-лиге «Оренбург» должен сыграть в эту субботу, 27 июня, дома против «Краснодара». Состоится матч или нет, неизвестно.

Напомним, ранее коронавирус нашли у игроков «Ростова» и «Динамо». Обе команды поместили на карантин. Во встрече с «Сочи» за донской клуб сыграли футболисты юношеской команды, а «Динамо» перенесло матч с «Краснодаром». Таким образом, южане могут пропустить вторую игру подряд из-за коронавируса у соперника.

ИСТОЧНИК KP.RU