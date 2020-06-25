В селе Самарской области кошка покусала 9-летнюю девочку и умерла

25 Июнь 2020 2020-06-25T15:34:15+03:00

В Похвистневском районе произошли уже два случая нападения бешеных животных на людей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лабораторное исследование показало, что у животного было бешенство

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В Самарской области выявили очередной очаг бешенства среди животных. Снова на территории Похвистневского района. Это уже второй по счету случай.

- Оба очага бешенства зарегистрированы в селе Кротково. Лабораторные исследования подтвердили заболевание у двух кошек из этого населенного пункта, - сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Самарской области.

По данным ведомства, первый случай произошел в конце мая. 26 числа домашний кот напал на своего хозяина и укусил его. После этого мужчина отвез питомца в ветклинику, где животное скончалось.

Во втором случае нападению домашней кошки подверглась 9-летняя девочка. Животное покусало школьницу, которая пришла в гости к своим знакомым, а потом убежало на улицу. На следующей день сельчане нашли труп кошки на соседней улице.

И пострадавшему мужчине, и девочке сделали прививки от бешенства. В селе Кротково установили карантин. Сейчас специалисты делают все возможное, чтобы локализовать и ликвидировать здесь бешенство животных.

ИСТОЧНИК KP.RU