В селе Самарской области кошка покусала 9-летнюю девочку и умерла
В Самарской области выявили очередной очаг бешенства среди животных. Снова на территории Похвистневского района. Это уже второй по счету случай.
- Оба очага бешенства зарегистрированы в селе Кротково. Лабораторные исследования подтвердили заболевание у двух кошек из этого населенного пункта, - сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Самарской области.
По данным ведомства, первый случай произошел в конце мая. 26 числа домашний кот напал на своего хозяина и укусил его. После этого мужчина отвез питомца в ветклинику, где животное скончалось.
Во втором случае нападению домашней кошки подверглась 9-летняя девочка. Животное покусало школьницу, которая пришла в гости к своим знакомым, а потом убежало на улицу. На следующей день сельчане нашли труп кошки на соседней улице.
И пострадавшему мужчине, и девочке сделали прививки от бешенства. В селе Кротково установили карантин. Сейчас специалисты делают все возможное, чтобы локализовать и ликвидировать здесь бешенство животных.
ИСТОЧНИК KP.RU