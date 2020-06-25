В Самару завезли 500 кг зараженной сливы

25 Июнь 2020 2020-06-25T16:12:51+03:00

Продукция не опасна для человека ФОТО: Россельхознадзор по Самарской области

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Инспекторы Управления Россельхознадзора по Самарской области провели проверку подкарантинной продукции, которая прибыла в регион в июне текущего года. Так, были проверены 504 килограмма сливы из Узбекистана.

– В продукции были обнаружены насекомые – калифорнийская щитовка. Экспертиза это подтвердила. Она не опасна для человека, однако необходимо тщательно промывать такие фрукты. Зато она очень опасна для растений и всего сельского хозяйства, – говорится в сообщении надзорного органа.

Отмечается, что особо страдают молодые растения, а в случае попадания щитовки с посадочным материалом возможно отмирание коры, искривление побегов и даже полная гибель дерева.

ИСТОЧНИК KP.RU