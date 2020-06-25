В Самару завезли 500 кг зараженной сливы
Инспекторы Управления Россельхознадзора по Самарской области провели проверку подкарантинной продукции, которая прибыла в регион в июне текущего года. Так, были проверены 504 килограмма сливы из Узбекистана.
– В продукции были обнаружены насекомые – калифорнийская щитовка. Экспертиза это подтвердила. Она не опасна для человека, однако необходимо тщательно промывать такие фрукты. Зато она очень опасна для растений и всего сельского хозяйства, – говорится в сообщении надзорного органа.
Отмечается, что особо страдают молодые растения, а в случае попадания щитовки с посадочным материалом возможно отмирание коры, искривление побегов и даже полная гибель дерева.
ИСТОЧНИК KP.RU