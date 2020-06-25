2020-06-25T17:50:59+03:00
Общество

В Самаре мужчина хотел купить военный билет за 180 тысяч рублей

Он выступал в роли посредника между гражданином и военкоматом
Владислав КИРСАНОВ
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Расследование уголовного дела продолжаетсяРасследование уголовного дела продолжаетсяФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Следственный отдел Кировского района Самары возбудил уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в посредничестве во взятке. Дело в том, что в июне текущего года мужчина получил от гражданина 180 тысяч рублей.

– Они предназначались сотрудникам военкомата, которые должны были выдать военный билет без фактического прохождения парня службы в армии России. Замысел довести до конца не удалось – мужчину задержали, – сообщили в СУ СК России по Самарской области.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела. Правоохранители устанавливают все детали происшествия. Оперативное сопровождение оказывают подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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