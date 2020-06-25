В Самаре мужчина хотел купить военный билет за 180 тысяч рублей
Следственный отдел Кировского района Самары возбудил уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в посредничестве во взятке. Дело в том, что в июне текущего года мужчина получил от гражданина 180 тысяч рублей.
– Они предназначались сотрудникам военкомата, которые должны были выдать военный билет без фактического прохождения парня службы в армии России. Замысел довести до конца не удалось – мужчину задержали, – сообщили в СУ СК России по Самарской области.
Сейчас продолжается расследование уголовного дела. Правоохранители устанавливают все детали происшествия. Оперативное сопровождение оказывают подразделения ГУ МВД России по Самарской области.
ИСТОЧНИК KP.RU