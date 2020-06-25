2020-06-25T17:54:20+03:00
Общество

В Самарской области День молодежи 2020 отметят в онлайн-формате

Все трансляции будут проходить в официальной группе мероприятия ВКонтакте
Егор ТКАЧЕНКО
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Организаторы подготовили ряд мероприятийОрганизаторы подготовили ряд мероприятийФото: Екатерина РОМАНОВА
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Организаторы Дня молодежи в Самарской области рассказали, какая программа ждет жителей региона в честь праздника, который состоится 27 июня. В этом году мероприятие пройдет под девизом «Молодежь на Волге». Молодых самарцев ждет целая серия различных событий, которые пройдут в прямом эфире. Присоединиться к ним можно в официальной группе ВКонтакте.

– В 11:30 запланирован Public-talk «Кому нужны гранты?». Там можно будет узнать о способах и опыте грантовой поддержки и реализации молодежных инициатив. В 12:45 – дебаты на темы «Работа по специальности». Участниками станут студенты вузов и ссузов, – говорится в сообщении.

В 14:45 состоится бриф-лекция молодых предпринимателей. Они поговорят о трудностях и успехах реализации собственного бизнеса. Завершит праздник фестиваль самарских музыкантов. Онлайн-концерты дадут Капитан Коркин, ПАСАДЕНА и PASHA из трех необычных мест Самары и Тольятти. Событие стало возможно при поддержке департамента по делам молодежи минобразования региона, а также агентства по реализации молодежной политики.

Событие состоится 27 июня

Событие состоится 27 июня

ИСТОЧНИК KP.RU

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