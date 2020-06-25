Самая дорогая квартира Самары продается за 53 миллиона рублей
Самая дорогая квартира Самары продается за 53 миллиона рублей. Такие данные по итогам рейтинга опубликованных предложений на вторичном рынке озвучили эксперты сервиса ЦИАН.
Квартира расположена в элитном доме на ул.Братьев Коростелевых. 200-метровая пятикомнатная квартира занимает полностью весь пятый этаж. В ней выполнена отделка с элементами классики, а кроме того, для будущих хозяев предусмотрена спа-зона с большой гидромассажной ванной.
Несмотря на внушительную цену, эта квартира занимает лишь четвертую строчку рейтинга самого дорогого жилья в ПФО. Так, например, в Перми трехуровневый пентхаус продают за 70 миллионов рублей, в Нижнем Новгороде за жилплощадь в 370 квадратных метров хотят 99,9 миллионов. А самая дорогая квартира в ПФО продается в Казани – за новенькую двухуровневую квартиру площадью 320 кв. м в элитном доме в центре города собственники хотят выручить 119 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU