2020-06-25T18:46:53+03:00
Общество

Самая дорогая квартира Самары продается за 53 миллиона рублей

Она занимает целый этаж дома в центре города
Ольга НОВИКОВА
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Такое великолепие обходится недешево. Фото: ЦИАНТакое великолепие обходится недешево. Фото: ЦИАН
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Самая дорогая квартира Самары продается за 53 миллиона рублей. Такие данные по итогам рейтинга опубликованных предложений на вторичном рынке озвучили эксперты сервиса ЦИАН.

Квартира расположена в элитном доме на ул.Братьев Коростелевых. 200-метровая пятикомнатная квартира занимает полностью весь пятый этаж. В ней выполнена отделка с элементами классики, а кроме того, для будущих хозяев предусмотрена спа-зона с большой гидромассажной ванной.

Несмотря на внушительную цену, эта квартира занимает лишь четвертую строчку рейтинга самого дорогого жилья в ПФО. Так, например, в Перми трехуровневый пентхаус продают за 70 миллионов рублей, в Нижнем Новгороде за жилплощадь в 370 квадратных метров хотят 99,9 миллионов. А самая дорогая квартира в ПФО продается в Казани – за новенькую двухуровневую квартиру площадью 320 кв. м в элитном доме в центре города собственники хотят выручить 119 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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