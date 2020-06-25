В Тольятти на М-5 перед плотиной ГЭС ограничили движение большегрузов

25 Июнь 2020 2020-06-25T19:20:37+03:00

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В Тольятти на месте строительства транспортной развязки перед плотиной ГЭС ограничили движение большегрузов. Об этом сообщает областное правительство. Из-за строительства новой транспортной развязки на М-5 грузовики с массой свыше 3,5 тонн не смогут проехать здесь с 10.00 до 22.00 ч. по пятницам, субботам и воскресеньям, а также накануне и непосредственно в дни праздников. Ограничения будут действовать до 19 октября 2020г.

За нарушителями ограничений будут следить с помощью камер фото-видеофиксации

ИСТОЧНИК KP.RU