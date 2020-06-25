«Выдали перчатки и маску»: депутат Денис Волков поделился впечатлениями от голосования по Конституции

25 Июнь 2020 2020-06-25T19:48:25+03:00

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Депутат Самарской губернской думы Денис Волков поделился впечатлениями от онлайн-голосования за поправки к Конституции РФ. Напомним, возможность досрочно отдать свой голос до дня голосования есть у каждого начиная с 25 июня, для этого достаточно просто прийти на участок.

- Мне понравилось, как все организовано: сотрудники участковой избирательной комиссии выдали мне перчатки, маску, измерили температуру. В условиях пандемии нам, избирателям важно, чтобы были соблюдены все меры безопасности, - поделился впечатлениями Денис Волков. – «Экологический блок» поправок к Конституции РФ отразится на разрешении важных природоохранных тем. Уверен, что каждый гражданин страны должен четко понимать – зачем вносятся поправки в Конституцию и как это повлияет на жизнь обычных людей. Чем больше мы, эксперты, будем разъяснять эти моменты, тем больше жителей примет осознанный выбор по голосованию.

ИСТОЧНИК KP.RU