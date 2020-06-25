2020-06-25T20:48:24+03:00
Общество

Под Сызранью «Газель» протаранила грузовик, есть пострадавшие

От силы удара кабина грузовика оказалась расплющена всмятку, водитель погиб на месте
Ольга НОВИКОВА
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К сожалению, водитель погиб на местеК сожалению, водитель погиб на месте
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Серьезное ДТП произошло в Сызрани. Виновником аварии стал грузовик «Газель», который на большой скорости врезался в едущий перед ним грузовик VOLVO с манипулятором. Трагедия произошла в тот момент, когда оба автомобиля ехали на 884-м километре трассы М-5.

Как рассказывают очевидцы, скорость автомобиля была приличной, поэтому удар практически расплющил кабину грузового авто. В ГУ МВД по Самарской области журналисту «КП-Самара» подтвердили – увы, водителю пострадавшего автомобиля выжить не удалось.

- Водитель «Газели" получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда спасателей, - пояснили в ГУ МВД. - Чтобы извлечь тело, спасателям пришлось разрезать автомобиль. Второй водитель остался жив, ему была оказана помощь на месте.

Сейчас правоохранители выясняют точные причины происшествия. По некоторым версиям, виноваты могут быть превышение скорости, а также скользкая из-за дождя дорога

ИСТОЧНИК KP.RU

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